來億上半年每股純益8.1元 全年衝新高

來億-KY（6890）今年受惠主要客戶Adidas、Hoka鞋款熱賣，推升訂單出貨動能，昨（22）日公布第2季合併財報，合併營收達97.66億元、年增28.6%，稅後純益10.74億元、年增302.2%，每股純益4.72元，單季營收及獲利雙創新高。

來億上半年合併營收175.27億元、年增33.7%，營業毛利35.35億元，毛利率20.16%，較去年同期11.21%增加8.95個百分點，稅後純益18.13億元、年增494.4%，每股純益8.1元。

法人表示，來億針對Adidas品牌，下半年越南廠將較上半年再增15%產能，已配合Adidas需求擴增；而Hoka下半年產能將較上半年擴增約40%，加上印尼產能拉升，有助來億下半年至明年的營運動能。

來億第2季營收已創單季新高，展望後市，第3季為傳統淡季，營收估雙位數季減，第4季進入全年最旺季，營收有望再衝新高，突破百億元水準。

此外，法人表示，來億在UNIQLO的出貨款式有望於第4季增加，明年持續成長，有助後續營運表現。

法人預估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創新高。