化工類股具利基 還有戲
化工類股昨（22）日逆勢走高，包括永光（1711）、東鹼等各擁利基題材，帶領長興、三晃、展宇、中華化、三福化勁揚表態，法人認為，化工股後續值得關注。
法人表示，永光受益需求回溫，搭配朝向利基型產品發展，有利產品組合、毛利營運表現逐步回升。
值得注意的是，永光電子化學品除Mini、Micro LED逐年放量，有助光阻材料出貨增長，半導體光阻材料因國產替代趨勢，於高頻、高功率電源管理與通訊晶片等成熟製程需求量增加，永光已陸續獲大陸及台灣客戶採用，成長可期，未來兩至三年可維持雙位數成長。
東鹼今年鉀肥等化工產品持續受惠內銷、外銷日本等市場穩健成長帶動，加上原料回檔，帶動營運上攻，雖上半年營收30.59億元、年增約1%，但營業利益與稅後淨利有顯著改善，每股純益達1.97元。至於航運業務，法人認為散裝航運市場後市看漲，東鹼船隊未來陸續調漲租金水準可期，進而挹注獲利表現。
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