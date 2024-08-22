大陸消費景氣低迷 美容股麗豐、佐登半年報承壓

受到中國大陸消費景氣低迷影響，美容股半年報表現承壓。麗豐-KY（4137）22日召開董事會通過半年報，上半年稅後淨利為2.88億元，年減48%、稅後每股盈餘為3.59元。另檔美容股佐登-KY（4190）則公告上半年稅後虧損1.59億元，每股虧損2.66元。

麗豐表示，半年報主要受市場大環境充滿挑戰及逆風的經濟情勢影響，不過，集團將持續緊抓消費者對於美容保養的剛性需求市場，一方面採取線上、線下的全通路覆蓋，積極加強市場品牌定位。「克麗緹娜」美容連鎖專業線、CHLITINA HOME SPA居家線，市場版圖的策略是「雙核心雙渠道」並進擴張，持續拉高品牌力、產品開發、通路管理、資源整合，堆疊高度產業跨入門檻的競爭力。

另一方面，麗豐也持續深化數位化賦能延伸到全通路發展的策略執行，尤其在克麗緹娜業務拓展的方向及行銷重點，各加盟店會付費給總公司，來協助進行線上行銷及營運，運用基礎版與定製版運營的總成效，期望能換算成實際的營業額與目標值的提高。

佐登公告半年報，第2季稅後虧損0.68億元，較去年同期盈轉虧、每股虧損1.14元。佐登表示，除了受大陸市場消費放緩影響，去年喜迎百萬來客的佐登妮絲城堡，自去年第4季起國旅市場反轉，今年國內旅遊市場低迷，主要獲利的門票收入大減影響整體獲利表現。不過，公司已迅速調整營運策略、實施全集團精實計畫，第2季虧損幅度較上季出現收斂。接下來第4季越南科技美容SPA首店開業後，將成為佐登的全新增長引擎，預計最快第4季起越南事業將開始挹注營收。