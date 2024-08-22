麗豐財報／上半年EPS 3.59元 看好下半年營運成長可期

麗豐22日召開董事會，提報通過2024年第2季營運成果，上半年合併營收20.16億元，營業毛利率83%、營業利益率21%，業外因得益於財稅補貼收入遞延於第2季認列，上半年稅後純益2.88億元、每股純益（EPS）3.59元；在線上、線下通路火力全開，麗豐看好下半年營運成長可期。

麗豐表示，今年在主營市場大環境充滿挑戰及逆風的經濟情勢下，仍緊抓消費者對美容保養的剛性需求市場，一方面採取線上、線下的全通路覆蓋，積極加強市場品牌定位，「克麗緹娜」美容連鎖專業線、及CHLITINA HOME SPA居家線，「雙核心雙渠道」並進擴張。

另外則是持續深化數位化賦能延伸到全通路發展的策略執行，尤其在克麗緹娜業務拓展的方向及行銷重點，各加盟店會付費給總公司，來協助進行線上行銷及營運，運用基礎版與定製版運營的總成效，期望能換算成實際的營業額與目標值的提高。

展望下半年，麗豐強調，將以提高度品牌力、擴大產品市占為主要目標，有望讓今年整體營運在逆風突圍後，下半年營運將優於上半年；麗豐表示，除以「雙核心雙渠道」並進擴張市場版圖的策略外，在品牌力行銷方面，「克麗緹娜」近期也透過與優質戲劇的異業合作，提升品牌力，及麗豐集團在美容保養市場的影響力。