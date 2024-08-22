美食財報／第2季獲利縮七成 上半年每股純益1.32元

美食-KY（2723）22日通過上半年財報，第2季稅後純益0.77億元，年減70.8%，單季每股純益0.43元，累計上半年稅後純益2.37億元，年減53.7%，每股純益1.32元。

美食-KY表示，受到亞洲主要市場中國大陸連續六個季度通貨緊縮的影響，合併營收較去年同期減少9%。但北美市場上半年再度繳出亮眼成長，對合併營收的貢獻不只較去年同期增加14%，占合併營收的比重也從去年的34%跳升八個百分點，來到42%。

美食-KY中長期策略明確，選在獲利率最高、成長空間最大的美國市場加碼投資，帶動獲利結構持續改善；上半年合併營收儘管下滑，毛利率反而較去年同期提升，來到59.7%，營利率也僅小幅年減0.2%，來到6.1%；展望2025年，北美營收占比可望叩關50%門檻，推升獲利能力的力道將持續加強；而大陸當局也有機會透過消費刺激政策，帶動餐飲行業復甦，加速公司在亞洲市場營收止跌回升的腳步。

美國85ºC今年第六間全新門市於8月中旬開幕，位於北加州城市Rancho Cordova，全年展店八至10間的目標可望順利達成。法人表示，美食-KY3月以來進駐的Grand Prairie、Moreno Valley、San Antonio等市場，亞裔消費者占當地人口都不到一成，開出的門市卻不約而同獲得成功，證明85ºC獨特的美食魅力跨越國界，在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。