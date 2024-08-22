獲利回溫 特用化學三檔漲停鎖死

隨台積電（2330）擴廠、面板扇出型封裝議題正熱，加上第二季獲利回溫，特用化學族群22日大漲，永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）早盤即攻上漲停鎖死，也帶動其他化學股一同攻高，東鹼（1708）、三福化（4755）、晶呈科技（4768）也大漲逾半根停板。

中華化獲利回溫，第二季營收在經過連續五季後，回到5億元，達5.35億元，毛利率也回升至16.24%，較去年同期增加1.69個百分點，營益率6.12%，年增2.62個百分點，也由第一季的虧損翻正，稅後純益0.27億元，年增77%，每股純益0.22元。

台積電國內外擴廠動作不斷，位於德國德勒斯登的旗下歐洲首座12吋廠20日舉行動土典禮，先前相關設備股已領先上漲，資金輪動到特用化學股，中華化今以29.75元開出，急拉至漲停價32.15元；傳出已打入群創FOPLP供應鏈的永光，股價也爆量攻至漲停23.65元，漲停排隊買單破萬張。

中華化看好高階電子級硫酸商機，積極進行設備汰舊換新，提高產品等級，擴展先進製程市場。除現有四條半導體硫酸產線，正擴增第五條，預計今年底、明年初啟用。

法人指出，晶圓製程所需化學品中，硫酸多用於晶圓製造清洗劑，用量占比31%，僅次於雙氧水，因此在電子級化學市場中是量體可觀的產品。

中華化亦布局其他濕式電子化學品，跨入半導體、記憶體級封裝測試所需高階化學品，未來出貨具有成長性。

永光獲利也逐季走揚，第二季稅後純益達1.23億元，是連續七季後首度回升至億元大關，年增超過1倍，每股純益0.22元，回到2022年的水準。

永光傳出已打入群創FOPLP供應鏈，業者指出，由於FOPLP的載板由晶圓變成方形基板，面積擴大，特用光阻劑用量自然倍數成長。根據永光官網揭露訊息，該公司已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI® P90 系列，受到法人關注。