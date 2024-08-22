快訊

2024詐騙新招！遇「載具歸戶更新」見這步驟驚覺是假的 財政部2招秒辨真偽

新銳鋼琴家死前提及遭「換角」 衛武營發聲明說明原委

吃滷味減肥？營養師警告「1類食物」是地雷！點餐掌握4原則，2圖教你避開熱量炸彈及鈉含量

獲利回溫 特用化學三檔漲停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中華化董座干文元。（聯合報系資料庫）
中華化董座干文元。（聯合報系資料庫）

台積電（2330）擴廠、面板扇出型封裝議題正熱，加上第二季獲利回溫，特用化學族群22日大漲，永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）早盤即攻上漲停鎖死，也帶動其他化學股一同攻高，東鹼（1708）、三福化（4755）、晶呈科技（4768）也大漲逾半根停板。

中華化獲利回溫，第二季營收在經過連續五季後，回到5億元，達5.35億元，毛利率也回升至16.24%，較去年同期增加1.69個百分點，營益率6.12%，年增2.62個百分點，也由第一季的虧損翻正，稅後純益0.27億元，年增77%，每股純益0.22元。

台積電國內外擴廠動作不斷，位於德國德勒斯登的旗下歐洲首座12吋廠20日舉行動土典禮，先前相關設備股已領先上漲，資金輪動到特用化學股，中華化今以29.75元開出，急拉至漲停價32.15元；傳出已打入群創FOPLP供應鏈的永光，股價也爆量攻至漲停23.65元，漲停排隊買單破萬張。

中華化看好高階電子級硫酸商機，積極進行設備汰舊換新，提高產品等級，擴展先進製程市場。除現有四條半導體硫酸產線，正擴增第五條，預計今年底、明年初啟用。

法人指出，晶圓製程所需化學品中，硫酸多用於晶圓製造清洗劑，用量占比31%，僅次於雙氧水，因此在電子級化學市場中是量體可觀的產品。

中華化亦布局其他濕式電子化學品，跨入半導體、記憶體級封裝測試所需高階化學品，未來出貨具有成長性。

永光獲利也逐季走揚，第二季稅後純益達1.23億元，是連續七季後首度回升至億元大關，年增超過1倍，每股純益0.22元，回到2022年的水準。

永光傳出已打入群創FOPLP供應鏈，業者指出，由於FOPLP的載板由晶圓變成方形基板，面積擴大，特用光阻劑用量自然倍數成長。根據永光官網揭露訊息，該公司已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI® P90 系列，受到法人關注。

台積電 晶圓 漲停

延伸閱讀

鈺祥企業柳營工廠開幕 將成先進製程濾網再生中心

半導體展 群創同框恩智浦

高中辦半導體專班極不妥 李家同：辦教育不能追隨時尚

南一中學生葛彥宏、呂家瑋化奧奪雙金 創校史新紀錄

相關新聞

獲利回溫 特用化學三檔漲停鎖死

隨台積電（2330）擴廠、面板扇出型封裝議題正熱，加上第二季獲利回溫，特用化學族群22日大漲，永光（1711）、三晃（1...

台塑四寶 謹慎看待下半年市況

台塑四寶是不少存股族的最愛，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，不過外資滙豐證券在最新出具的「台灣石化產業」報告...

建新 樂觀下半年需求

專業整合物流廠建新國際（8367）舉行法說會，總經理柯勝鐘強調公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環...

保瑞 收購美針劑製造廠

保瑞（6472）昨（21）日宣布，已順利完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭洲的...

材料半年配息 聚焦

絲束大廠材料-KY（4763）明（23）日將召開董事會討論公布第2季財報，傳出將討論配息政策，市場關注該公司第2季獲利表...

統一超虛實結合 攻開學季

統一超虛實結合搶攻學生商機，統一超昨（21）日宣布透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。