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統一超虛實結合 攻開學季

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

統一超虛實結合搶攻學生商機，統一超昨（21）日宣布透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、日常美食等商品結構。台灣7-ELEVEN表示，根據觀察，每年8月開學季期間業績可望跳增逾兩成。

台灣7-ELEVEN積極備貨，以搶攻學生商機，台灣7-ELEVEN指出，將針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約三成，以滿足開學季學生就近補給以及多元餐飲需求。

且除食品以外，台灣7-ELEVEN利用實體門市優勢，引進店廚房、收納、衛浴商品、筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇。

此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，打造最齊全的複合式生活平台。

日本 餐飲

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