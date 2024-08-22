聽新聞
test
0:00 / 0:00
統一超虛實結合 攻開學季
統一超虛實結合搶攻學生商機，統一超昨（21）日宣布透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、日常美食等商品結構。台灣7-ELEVEN表示，根據觀察，每年8月開學季期間業績可望跳增逾兩成。
台灣7-ELEVEN積極備貨，以搶攻學生商機，台灣7-ELEVEN指出，將針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約三成，以滿足開學季學生就近補給以及多元餐飲需求。
且除食品以外，台灣7-ELEVEN利用實體門市優勢，引進店廚房、收納、衛浴商品、筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇。
此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，打造最齊全的複合式生活平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言