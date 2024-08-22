材料半年配息 聚焦

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

絲束大廠材料-KY（4763）明（23）日將召開董事會討論公布第2季財報，傳出將討論配息政策，市場關注該公司第2季獲利表現外，也聚焦配息率。法人估，材料第2季財報表現將維持高檔水準，配息政策可能朝向半年配規劃。

對此，材料公司證實，本周五董事會將討論盈餘分配案；依據本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司除得於各會計年度結束後發放股利外，亦得於前半會計年度發放期中股利。

材料今年首季稅後純益21億元，較去年同期大增三倍，每股純益（EPS）24.48元。法人分析，雖然材料第2季稼動率略減，但是由於匯率、產品ASP等方面條件均與首季相當，認為第2季獲利持續維持在高檔。

根據近期多家法人機構報告指出，材料今年獲利將挑戰十個資本額，法人認為，若配息政策改為「半年配」，配息率只要達五成，即能吸引更多大型機構法人青睞。

材料-KY今年7月合併營收14.03億元，月增34.4%、年增52.2%，營收創上市以來新高；累計前七月營收82.12億元，年增69.34%，也創同期歷史新高。公司表示，7月營收豐收主因絲束和醋片需求持續強勁，再加上調整售價暨絲束產能擴增貢獻所致。

營收 配息

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