券商上月淨利 下滑7%

台股7月大震盪，自營商提前賣超「神操作」，因而獲利雖減少，仍繳出正報酬。臺灣證券交易所統計，7月全體證券商稅後淨利117.25億元，較上月減少10.05億元，衰退7.89%，但經紀等三大業務統統賺錢，其中，自營部門繳出近30億元獲利。

經紀、自營、承銷為券商三大主要業務，7月大盤總成交值約10.706兆元，較上月增加14.48%，因而證券商經紀手續費收入突破百億元大關，達105.36億元，較上月88.39億元成長19.2%。

自營部門則受台股大怒神走勢影響，大盤從7月11日歷史盤中高點24,416.67點一路重挫翻落，到月底以22,199.35點作收，跌掉2,217.32點，以致7月自營證券部位評價損失較多，證券商自營業務淨利29.35億元，較6月銳減28.12億元、約48.93%。承銷業務方面，7月淨利亦較6月衰退7.52億元、約73.01%。

儘管證券自營商部門7月獲利較6月減少，但相較於多數一般投資人面臨股災而出現虧損，表現仍相當突出，因據統計，自營商自7月2日開始一路賣超到8月15日，連28賣，累計賣超3,189.31億元，7月期間占1,958.09億元，相對減少股災對投資部位的衝擊。

累計前七月全體證券商稅後淨利660.85億元，較去年同期增加近200億元，達195.64億元，成長42.05%。其中經紀手續費收入累計達567.18億元，主要是受惠大盤總成交值增加，而較去年同期成長76.61%。

自營方面，因為出售證券利益較多，使證券商自營業務累計淨利210.32億元，較去年同期178.07億元，增加32.25億元、成長18.11%；承銷業務方面，淨利47.9億元亦較去年同期增加6.48億元、約15.64%。