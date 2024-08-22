券商上月淨利 下滑7%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
全體證券商獲利概況 圖／經濟日報提供
全體證券商獲利概況 圖／經濟日報提供

台股7月大震盪，自營商提前賣超「神操作」，因而獲利雖減少，仍繳出正報酬。臺灣證券交易所統計，7月全體證券商稅後淨利117.25億元，較上月減少10.05億元，衰退7.89%，但經紀等三大業務統統賺錢，其中，自營部門繳出近30億元獲利。

經紀、自營、承銷為券商三大主要業務，7月大盤總成交值約10.706兆元，較上月增加14.48%，因而證券商經紀手續費收入突破百億元大關，達105.36億元，較上月88.39億元成長19.2%。

自營部門則受台股大怒神走勢影響，大盤從7月11日歷史盤中高點24,416.67點一路重挫翻落，到月底以22,199.35點作收，跌掉2,217.32點，以致7月自營證券部位評價損失較多，證券商自營業務淨利29.35億元，較6月銳減28.12億元、約48.93%。承銷業務方面，7月淨利亦較6月衰退7.52億元、約73.01%。

儘管證券自營商部門7月獲利較6月減少，但相較於多數一般投資人面臨股災而出現虧損，表現仍相當突出，因據統計，自營商自7月2日開始一路賣超到8月15日，連28賣，累計賣超3,189.31億元，7月期間占1,958.09億元，相對減少股災對投資部位的衝擊。

累計前七月全體證券商稅後淨利660.85億元，較去年同期增加近200億元，達195.64億元，成長42.05%。其中經紀手續費收入累計達567.18億元，主要是受惠大盤總成交值增加，而較去年同期成長76.61%。

自營方面，因為出售證券利益較多，使證券商自營業務累計淨利210.32億元，較去年同期178.07億元，增加32.25億元、成長18.11%；承銷業務方面，淨利47.9億元亦較去年同期增加6.48億元、約15.64%。

自營商 證券商

延伸閱讀

全體證券商7月稅後淨利117億元 累計稅後淨利660億元

金融併購熱！永豐金總座朱士廷：以深化銀行、證券為主 暫不著墨壽險

今年8月全球爆股災 國泰金：台股樂觀指數驟降

00713+006208績優黃金組合...敗筆是股價高、銀彈少？達人建議：可改單攻00692

相關新聞

台塑四寶 謹慎看待下半年市況

台塑四寶是不少存股族的最愛，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，不過外資滙豐證券在最新出具的「台灣石化產業」報告...

建新 樂觀下半年需求

專業整合物流廠建新國際（8367）舉行法說會，總經理柯勝鐘強調公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環...

保瑞 收購美針劑製造廠

保瑞（6472）昨（21）日宣布，已順利完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭洲的...

材料半年配息 聚焦

絲束大廠材料-KY（4763）明（23）日將召開董事會討論公布第2季財報，傳出將討論配息政策，市場關注該公司第2季獲利表...

統一超虛實結合 攻開學季

統一超虛實結合搶攻學生商機，統一超昨（21）日宣布透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、...

台泥加碼 收購歐洲子公司

台泥（1101）昨（21）日公告，間接子公司台泥歐洲控股B.V.（Taiwan Cement Europe Holdin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。