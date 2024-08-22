台塑四寶 謹慎看待下半年市況

台塑四寶是不少存股族的最愛，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，不過外資滙豐證券在最新出具的「台灣石化產業」報告中表示，2024下半年市場狀況依然疲弱，缺乏明顯催化動能，建議保持謹慎態度，因此相關個股維持現有評級與目標價不變。

滙豐看台塑四寶：維持台塑「減碼」評等、目標價49元；南亞「減碼」評等、目標價40元；台塑化「持有」、目標價62元；台化則未給予評級與目標價。

滙豐證券台灣區研究部主管陳建名表示，根據近期最新市場資訊，台灣石化業在2024年下半年改善預期減弱，整體狀況依然疲軟，主因缺乏明顯向上推升的利多催化劑。

另外，自今年8月26日起，未獲得印度標準局（BIS）認證的供應商，將不得出口至印度。由於中國大陸部分聚氯乙烯（PVC）生產方式可能無法符合BIS認證要求，尤其BIS認證將使PVC出口量增加，因此也為台塑等獲得認證的供應商提供市場增長機會。

陳建名指出，儘管BIS認證對台灣PVC市場帶來利多，但該積極因素不足以扭轉整體行業頹勢。其中，台塑管理層因一系列不振數據出現，加上來自中國市場需求疲弱，產業樂觀情緒消退。

他舉例，在化學相關多個領域上，如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和乙二醇（EG）等，長期以來利潤一直處於低位，台塑也表示計劃在2024年下半年保持較低設備作業率，以應對低迷需求。

在需求疲軟下，包括台塑化已將其乙烯相關原料運轉率降至40%以下。因此建議投資人，在整體產業困境持續下，應謹慎評估進場時機，目前來說仍還太早。