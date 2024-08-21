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證交所：台新金、新光金22日起暫停交易

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所公告台新金與新光金22日起暫停交易，待重大訊息公布後再申請恢復交易。圖／聯合報系資料照片
證交所公告台新金與新光金22日起暫停交易，待重大訊息公布後再申請恢復交易。圖／聯合報系資料照片

「新新併」明天就要見真章，台新金新光金22日下午將分別召開董事會，討論合併換股比例，證交所今（21）日表示，台新金（2887）及新光金（2888）股票22日起暫停交易。

證交所表示，由於台新金與新光金因為有重大訊息待公布，因此公告台新金公司及新光金公司上市普通股，自113年8月22日起暫停交易，以其為標的的認購（售）權證及特別股，也同時暫停交易。台新金公司及新光金公司將於此重大訊息公布後，再申請恢復交易。

台新金與新光金22日的董事會討論內容，主要是換股比例，市場傳聞為1股新光金換0.51股至0.56股台新金，不過，因中信金半路殺出搶親，喊出公開收購新光金，拉高新新併過程的緊張度。

合併尚未啟動，股價即各有表現，新光金連漲5日，今天更是大漲5.51%，新光金要賣，不僅有台新金有購買意願，還引來中信金搶親，新光金顯然是受惠的一方，股價反應利多，表現強勢，近兩日有明顯漲幅，收盤價12.45元，創下6年多新高，台新股價小漲0.27%，但說要搶親的中信金，股價反跌3.71%。

中信金 台新金 新光金 證交所

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