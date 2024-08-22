東台攻半導體設備 報捷

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

工具機大廠東台（4526）昨（21）日表示，集團積極切入AI伺服器設備製造領域，大部分AI伺服器大廠，都有東台集團PCB鑽孔機等設備身影，今年上半年PCB設備首次打進歐洲市場，未來三至五年，看好半導體設備業績占比提升，可望超過五成。

東台昨天受邀參加交易所舉辦的「AI產業鏈主題式業績發表會」，說明未來營運展望。東台發言人嚴璐指出，集團目前主要聚焦汽車、航太、醫療及電子半導體等四大領域。

在車用領域，東台積極布局車用引擎、底盤、煞車系統，以及輪鼓生產工具機；在內飾件電子化趨勢下，東台也布局關鍵合金零件加工，區域市場則強化在東南亞布局。

在航太領域，東台旗下亞太菁英對今年營運審慎樂觀，預估營收、獲利可較2023年成長，並持續布局美國、日本、韓國、印度等機構件應用，鎖定日本五軸高階模具一體式車架市場。

在醫療領域，東台開發3D積層製造小型牙科專用機台，鎖定歐美市場，看好未來成長動能；此外東台也布局積層製造零組件生產，鎖定牙科、半導體、模具等市場，預估今年第4季數位製造服務中心將啟用。

在電子半導體設備領域，嚴璐說，大部分人工智慧AI伺服器大廠，都有東台集團鑽孔機等設備身影，集團可提供智慧製造軟硬體解決方案。

AI 半導體 布局

延伸閱讀

大學入學放榜嘉義高中成績亮眼 醫牙系與頂大中字輩電機資工學系平分秋色

低軌衛星商機擴大 TPCA估今年相關PCB產值達200億元

榮剛營收／7月10.97億元 營收穩健 看好航太未來需求

身心障礙者口腔照顧困難 北市牙醫師公會捐贈治療設備

相關新聞

台塑四寶 謹慎看待下半年市況

台塑四寶是不少存股族的最愛，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，不過外資滙豐證券在最新出具的「台灣石化產業」報告...

建新 樂觀下半年需求

專業整合物流廠建新國際（8367）舉行法說會，總經理柯勝鐘強調公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環...

保瑞 收購美針劑製造廠

保瑞（6472）昨（21）日宣布，已順利完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭洲的...

材料半年配息 聚焦

絲束大廠材料-KY（4763）明（23）日將召開董事會討論公布第2季財報，傳出將討論配息政策，市場關注該公司第2季獲利表...

統一超虛實結合 攻開學季

統一超虛實結合搶攻學生商機，統一超昨（21）日宣布透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、...

台泥加碼 收購歐洲子公司

台泥（1101）昨（21）日公告，間接子公司台泥歐洲控股B.V.（Taiwan Cement Europe Holdin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。