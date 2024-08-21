新光人壽公布好消息！上半年大賺149億元 RBC順利達標

新光金控（2888）之子公司新光人壽21日召開董事會，會中公布並通過今年上半年財務報表；受惠於國內外股票及基金操作得宜，上半年度累計合併稅後純益達149億元，合併股東權益較前一年底提高17%至1,854億元，淨值比率5.09%；資本適足率（RBC）已於今年6月回升達法定標準。同時，會中亦通過於越南設立保險代理人公司，並將向金管會保險局送件核准。

新光人壽2024上半年簽單保費收入達863億元，較去年同期增加63億元。透過聚焦價值型商品，以外幣、分期繳及保障型為銷售主軸，持續堆疊CSM以利接軌IFRS17。投資方面，上半年度隨匯率與國內外股市變化，新光人壽避險策略操作得當並掌握時機實現獲利對於收益有所貢獻，年化投資報酬率達4.40%。

近二年來受到市場環境變化劇烈影響，新光人壽自2023年6月起RBC短暫未達法定標準後，則立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各項行動方案來改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。

經過一年的積極努力，2024年上半年憑藉著投資操作穩健，賺取資本利得來強化財務韌性，靈活調整避險策略以減緩資本壓力，並在全公司各團隊通力合作的努力下，上半年獲利達149億元，並一舉讓RBC達到法定標準。

此外，新光人壽為厚實資本結構及強化清償能力，自2019年起透過金控母公司持續為公司進行現金增資，從2019年至2024年上半年累計金額達457億元，8月底將再完成139億元；而在發行具資本性質債券方面，從2023年至2024年上半年累計發行185億元，並規劃於8月底再發行20億元，透過厚實資本再提升RBC水準，以抵禦未來市場環境波動之影響。

為建構市場多元通路布局，延伸業務經營觸角，看準越南潛在人口紅利，市場投保需求及產業成長前景，新光人壽將於越南設立保險代理人公司，初期以代理壽險商品進軍越南市場，希望發揮新壽60年競爭優勢，提供完善銷售及服務經驗，穩健拓展海外市場規模。

新光人壽為積極進攻越南市場，採取「精兵制」，從業務部隊中篩選出越裔台籍業務同仁，作為第一批越南保代種子部隊，並對其進行增員計劃、專業知識和銷售能力培訓。此外，亦透過產學合作方式，與有招生越南學生的銘傳大學研議合作，讓更多精通越南話及中文的越裔學生得以進入新壽實習，提早培養具有潛力的業務精英，未來也希望將合作拓展至更多校園，讓學生畢業後回到越南可以無縫接軌，加入新光，期待透過「人親土親」在地化策略，成功爭取在地消費者的認同感，為客戶提供專業優質的保險規劃與服務。

新光人壽在台深耕一甲子，充份重視「人的生命價值」，以「人人有保險、家家有保障」為使命，展望未來，將持續開發創新產品，深耕海外市場，發揮經營綜效，持續為公司創造穩定獲利，貫徹企業永續經營理念，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。