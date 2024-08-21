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合庫金（5880）、永豐金（2890）同時買進！ 達人：一檔股價被超過且還沒填息

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

用比價的心態做投資

我們買東西前常做的一個動作就是比價。

假設有二樣產品近似A比B便宜50元，消費者會選A！這套方法也可以套用在投資上。

財經雪倫在2021年6月同時投資合庫金（5880）和永豐金（2890）。

這二家公司的股價差蠻多的，投資以來合庫金一直在20多元，永豐金在10多元。

雪倫記得沒錯的話，先前寫過合庫金今年表現有待加強，反觀永豐金這二年表現不錯，看我對帳單上的報酬就一目瞭然。

沒想到今年永豐金默默地從20元往上衝到26元多，實在讓雪倫很驚喜！

應該是在七月底左右吧，當時永豐金跟合庫金的股價差不到一元，雪倫想說先等合庫金除息，填息後再拿這筆錢去買永豐金，再參加永豐金的除息，就可以二邊賺！光想就很high

結果！夢想很豐滿，現實很⻣感...

合庫金尚未填息而永豐金股價超越合庫金，我的媽啊！好吧...這故事告訴我們，有時候覺得可行就去做，不要等！

等到最後結局往往跟所想的不一樣。

話說，有實驗精神的雪倫這二天在布局一檔銀行股，目前買進10張，帳上虧0.4% 等實驗結束再跟雪友分享結果哦！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

合庫金 永豐金 銀行股 除息

財經雪倫

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