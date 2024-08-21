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建新國際法說會／三優勢布局 下半年動能強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

建新國際（8367）為專業整合物流廠，21日召開法說會，總經理柯勝鐘強調公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，未來搶攻ESG商機。下半年受惠國際客戶需求增加，展望將比上半年更正向樂觀。

財報方面，建新第2季每股純益1.18元、季增81.5%、年增93.4%，且毛利率達36.5%較去年跳升逾八個百分點。累計上半年，每股純益達1.83元，年增17.3%。

上半年表現出色，主要受惠於子公司安順、建通的裝卸業務主打環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤可減少高汙染，不但單季順利轉虧為盈，而且獲得國內塑化大廠採用。不但挹注自家財報，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。目前密閉式煤倉主要客戶，分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等。

柯勝鐘指出，公司專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，均獲得客戶踴躍採用，動能最為明顯。台中港區的煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，市占率近五成；高雄港煤炭年裝卸量約220萬噸，未來產能利用率有機會再提升。

建新累計前七月營收16.3億元，年增32.1%，展現爆發力。展望下半年有三項動能，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛。

柯勝鐘指認為，第4季有機會再新增一個每年30至40萬噸的銅土客戶，最終仍須靜待簽約結果。此外，塑化產品的太空裝袋出口，包含酯粒、PTA等運輸至印度的需求龐大，也將是未來潛在動能。

建新近兩年的現金配息率逾八成，十分穩定，柯勝鐘說未來將朝著高配息的股利政策，繼續前進。

ESG 印度 每股純益 毛利率 營收 配息

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