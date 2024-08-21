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中信金（2891）若成功併購新光金…將成金融業一哥！專家：補足壽險提升證券競爭力

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
中信金。圖／中信金提供
中信金。圖／中信金提供

中信金控（2891）發布重大消息，將向金管會申請投資新光金控。

此舉若能成功，將使中信金的資產規模一舉超越富邦金和國泰金，成為國內金控龍頭。

根據中信金第一季財報，銀行業務貢獻了整體獲利的58%，壽險則貢獻了37%。中信金是以銀行為主體。

新光金的加入，有機會為中信金帶來以下優勢：

補足壽險版圖

新光人壽在壽險領域2023年初年度保費市佔率5.8% ，並擁有逾300萬客戶數，為台灣第七大保險公司，這有助於中信金旗下台灣人壽擴大在壽險市佔率。​

論資本額的話，新光人壽排名第4，台灣人壽排名14 。​

提升證券業務競爭力

新光金旗下的元富證券，在證券市場排名第6名，這將強化中信金在證券業務的競爭力。

原本在周四(8/22)，台新金與新光金將舉行董事會，討論合併換股事宜。

但突然殺出程咬金，看得出來中信金此舉展現了積極擴張的企圖心，也反映出台灣金融業競爭日益激烈的現況。

若是能成功併購新光金，中信金將有機會站上台金融業一哥的位置。

備註：新光金8/20股價中午突然大漲6％。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲夏綠蒂聊投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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