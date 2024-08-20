六福旅遊業績持續攀升

六福（2705）旗下六福萬怡酒店前七個月業績暢旺、營收年增20%，帶旺母集團營運向上。六福指出，看好年底聚餐及商用旅遊需求旺，六福萬怡住房表現還有望再衝高，進一步推升母公司六福旅遊的業績繼續攀升。

六福旅遊集團表示，受惠於商務客需求回溫，位處南港車站的台北六福萬怡酒店除會展業績看俏，看準國境開放後的音樂觀光商機，發揮四鐵共構的交通便利優勢，不受暑假國旅低迷影響，7月住房率逆勢開出紅盤。

六福旅遊集團擁有飯店、遊樂、零售等事業，其中飯店事業包括台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居及改建中的六福客棧。遊樂事業則有六福村主題遊樂園和六福水樂園，今年暑假兩個遊樂園的業績表現還是相當好，推升第3季營收、獲利表現。

六福萬怡位處南港車站，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運及巴士轉運都可抵達，南港展覽館大型展會不斷，展會期間常一房難求。

除了大型會展外，六福萬怡鄰近台北流行音樂中心旁，還可直達大巨蛋、台大體育館、南港展覽館，近年積極布局音樂及演唱會商機，爭取藝人及表演團體入住，廣受國際級演藝巨星喜愛，已成藝人來台首選入住飯店。