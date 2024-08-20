和潤出售和雲全數持股

和泰集團旗下和潤企業（6592）昨（20）日宣布出售子公司和雲的全部持股，和雲是和泰集團iRent業務主要經營者，而iRent為台灣最大汽車共享事業，除了提供許多民眾的交通工具之外，更是和集團資源整合的共重企業。

和潤公司表示，經董事會決議通過，出售子公司和雲全數股權予關係人和運租車，以利集團汽車長、短租與iRent業務資源整合，提升集團管理綜效。

和潤強調，公司「取得或處分資產處理程序」規定，並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書，將以每股12.39元處分和雲股權33,401,880股，總交易價格約為新台幣4.13億元。

因應公司營運發展需求，將以每股12.39元出售持有之和雲全數股權予和運租車，預計本月完成交易。由於是集團營運策略整合的考量，出售股權部分損益將列入資本公積。