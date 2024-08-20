雲豹能源綠電銷售報捷
太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（20）日宣布，旗下售電子公司天能綠電與京元電簽署綠電購售協議，將展開為期15年以上的合作，總計供應京元電超過13億度綠電，協助企業實踐2050年淨零排放目標。
天能綠電結合雲豹能源多元綠電資源，以太陽光電及風力發電作為此次綠電合作供應來源，預計2027年起轉供京元電旗下竹南分公司、銅鑼分公司的電力需求，提高再生能源使用率。
雲豹能源總經理趙書閔表示，2023年再生能源發電占比僅10%，要在2050年淨零碳排目標中達成占比70％有很大成長空間，加上台灣未來將成全球AI資料中心供應鏈核心，勢必帶動綠電需求。
趙書閔認為，能在這波綠電商機中脫穎而出的售電業者，關鍵在其供應綠電的規模量，以及保證供電的履約能力，雲豹能源集團以「發電、售電一條龍」多元綠電媒合服務模式，可滿足企業端的綠電需求。
趙書閔預估，今年集團綠電轉供簽約量將突破150億度，目前持續與各大企業洽談綠電購售服務。
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