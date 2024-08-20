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葡萄王與泰食品院簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

葡萄王（1707）昨（20）日宣布，今年正式插旗泰國，董事長曾盛麟與泰國食品院（NFI）簽署合作備忘錄（MOU），未來將從研發技術、實驗資源、人才培育、學術等領域，促成台泰生技產業合作。

葡萄王生技表示，該公司擁有領先業界的研發技術，利用多項專利製程技術研發獨特配方，站穩保健食品龍頭位置，近年更積極掌握全球市場最新脈動，尋求研發突破。

葡萄王表示，曾盛麟昨出席「2024臺泰產業鏈結高峰論壇」，與泰國食品院院長Supawan Teerara簽署MOU，期待能透過技術交流增加彼此的研發量能，亦可從共同實驗室一同檢視資源，將有限的研發資源發揮最大價值，同時強化雙方未來產業對接及人才培訓，促進生態活絡及市場開拓，共創雙贏局面。

葡萄王為國內多項生技研究的先進者，2019年耗資16億元打造「葡萄王生物科技研究所」，在業界擁有最大發酵槽，年產能506噸，未來三年內全新廠區「葡萄王健康展望園區」還有240至280噸的發酵設備正在建置中；另從素材研發、功能驗證到製程改良，成功建立生技保健核心領導技術，並獲得210件專利權。

泰國 生技產業 葡萄王

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