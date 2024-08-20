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鑽石投資加碼永笙-KY

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

鑽石投資（6901）昨（20）日宣布，透過旗下「鑽石一號」基金，加碼投資永笙-KY 6.2億元，促成永笙-KY完成12億元的現金增資，以加速該公司細胞治療相關產品開發與國際行銷。

鑽石投資總經理吳友梅表示，鑽石一號是由鑽石投資公司轉投資、直接管理的創投資金，主要投資已進入商化階段的生技公司。永笙-KY是台灣唯一已具備國際營運能力的細胞治療公司，同時擁有臍帶血公、私捐庫，並與全球350間醫學中心合作，完成超過2,300例的臍帶血移植案例。永笙-KY核心產品將陸續進入商化階段，包括臍帶血藥品、API原料供應、細胞儲存製備服務，是鑽石投資在細胞治療領域的重磅投資案。

永笙-KY執行長李冬陽表示，永笙-KY看好全球細胞治療產業發展，持續強化在細胞治療領域的國際競爭力，核心異體細胞治療產品RegeneCyte®正在美國FDA藥證審核中，有機會於今年取得藥證，也將使永笙-KY成為亞太第一個取得美國FDA臍帶血幹細胞新藥核准的生技公司。

永笙-KY也是全球第一個以「異體臍帶血細胞新藥治療長新冠的二期臨床案」，目前已在美國完成收案，預計明年解盲；另一項是「異體臍帶血細胞新藥治療急性缺血性腦中風的二期臨床案」，是全球首例被美國食品藥物管理局核准使用兩劑HLA匹配異體臍帶血治療急性缺血性腦中風的案例。

李冬陽表示，永笙-KY加快商化速度，美國FDA規格細胞庫，已可供應全球細胞治療公司、CDMO合法、合規、可商化的細胞原料。

美國 腦中風

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