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台塑化、台聚營運不淡

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
乙烯和泛用樹脂周報價概況
乙烯和泛用樹脂周報價概況

不畏油價走跌，最大宗石化基本原料乙烯價格連兩周走揚，將可為下游的聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）等泛用樹脂報價產生支撐效應。台塑化（6505）、台塑、台聚和華夏等上下游石化業本季營運不看淡。

市場人士指出，觀察近期油價變化，由於中國大陸新房價創九年來最大跌幅，以及工業增加值連續第三個月放緩，引發市場下調中國大陸需求成長的預期，加上美國推動達成加沙停火協議，中東供應風險大幅降低，持續打壓油價。

以20日油市為例，歐美原油期貨跌逾2美元，並觸兩周新低。其中，紐約NYMEX-9月輕質原油期貨下跌2.28美元，結算價每桶74.37美元，跌幅近3%；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌2.02美元，結算價每桶77.66美元，跌幅2.5%。

不過，最大宗石化基本原料乙烯市場並未受到油價牽動，由於亞洲輕油裂解廠業界現有多座工廠陸續歲修，加上遠洋貨源減少，在供應趨緊下，乙烯連兩周各小漲每公噸5美元，脫離底部，站上每公噸875美元價位。

廠家表示，雖然泛用樹脂現階段需求轉淡，但亞洲裂解廠及衍生物廠商正進一步調降開工率及延長歲修，市場看跌乙烯情緒轉淡；同時，大陸三中全會後陸續祭出新一波刺激政策，預期有利乙烯價格處於盤整區間，可為下游樹脂行情加持。

觀察各項泛用樹脂報價變化，做為家電外殼和汽車內裝用料的ABS上周漲價每公噸15美元，由每公噸1,445美元拉漲至1,460美元，至於使用在沙灘鞋、3C家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），和做為建築用料的聚氯乙烯（PVC）各持平於每公噸1,265美元和790美元價位。

聚乙烯（PE）三大品項方面，包括塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）和使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE ），以及做為農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE），均因下游觀望心態轉濃，呈現小跌局勢。

法人並認為，市場推測美國通膨持續降溫下，9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求；而中國大陸加速發放專項債投入基建，配合貨幣寬鬆與房市優惠政策穩定房市，將可帶動泛用樹脂需求增溫。

乙烯 油價

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