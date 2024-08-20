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東元統包 海龍風場傳意外

經濟日報／ 記者李泠秭吳秉鍇／台北、高雄報導

海龍離岸風電計畫彰化案場昨（20）日發生重大工安意外，波及17名工人，其中三名傷者一度無生命跡象，所幸經搶救後均恢復呼吸心跳。該案場由東元（1504）負責統包工程，由於工安意外事關重大，現場已遭勒令停工處分，牽動後續工程進度與相關賠償及東元工程認列狀況。

東元於工安意外發生後，發布聲明稿指出，海龍離岸風電計畫彰化案場，於昨日上午10時許發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，導致17名工人吸入受傷或感到不適。東元現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送醫院急救，同時清點現場人員並且全數安全撤離。

職安署中區職安中心主任李文進說明，現場262個二氧化碳鋼瓶，有56支鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，職安局以沒有做到預防外洩的預防措施、設施，也沒有標示禁止勞工誤觸，相關違反職安法，開罰30萬元。

工安 東元 離岸風電

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