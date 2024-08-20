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南僑前七個月獲利年增54% EPS 2.73元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）20日公布7月自結數，7月單月EPS為0.19元，前七個月受惠於轉投資泰南僑、皇家可口及台灣本業的銷售都很好，獲利年增率達54%，每股稅後純益為 2.73元。

南僑7月營收18.68億，較去年同期17.74億，年增率5.28%，7月受到大陸南僑食品單月獲利挹注減少， 7月自結稅後純益4,698萬元，較去年減少24.98%，每股稅後純益為 0.19元。

受惠於冰品旺季，皇家可口銷售傳佳音挹注，再加上泰國南僑米國產線開始投產加持，推升母公司南僑累計前七個月營收133.27億，較去年同期增加4.46%， 稅後純益為6.76億，年增率54.61%，每股稅後純益為 2.73元，較去年同期EPS 1.76元增加0.97元。

南僑 營收

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