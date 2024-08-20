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央行「不動產減降令」發酵 多檔營建股下跌

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

央行總裁楊金龍從上周開始親自密集約談建融、房貸餘額成長量前十大銀行，並直接祭出「不動產減降令」：銀行需全面減降不動產（房貸與建融）放款總量，受此消息影響，營建股20日幾乎全面下跌，皇翔（2545）、冠德（2520）、宏盛（2534）等盤中跌幅逾5%，少數個股如怡華（1456）、潤弘（2597）維持紅盤。

知情人士透露，央行鎖定2020年底到今年6月底，這近三年半來購屋、建融增額最大者，開始約談，並一路從大行庫、大型民營銀行，一路到中型民營銀行，等於全面管控。

據透露，央行並未要求各銀行需減降多少部位，也沒要求需多久時間，換言之，央行並未設定減降不動產放款部位的目標值，全交由各銀行自行提改善方案，需在8月底前向央行提報。

財經官員指出，楊金龍親自出面約銀行總經理來行「喝咖啡」，顯示央行對房市景氣過熱仍有疑慮，若無法透過「道德勸說」達到降溫效果，不排除9月將再祭出第七波房市管制措施。對此消息，央行官員昨日未予回應。

楊金龍在與各銀行老總會面時，也提及了美國次貸風暴。

他同時示警各銀行對房貸戶的未來收入評估，收支比需要更審慎，管控力道也需要加強，也提及「自住」定義，如名下有房但無房貸者，需要多留意。

消息一出營建股幾乎齊跌，不過並未出現跌停板的個股，大多修正下跌5%以內，且仍有多檔個股維持紅盤，如怡華、皇鼎、工信等。

央行 房貸 楊金龍

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