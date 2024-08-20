新船加持 航運三雄利多

近期的各大航商財報陸續出爐，其中，以星航運19日公布，上季交出3.728億美元獲利，優於預期。業界指出，這樣的獲利遠輸給長榮（2603）、陽明 （2609），只與運力規模更小的萬海（2615）相近，關鍵在於三雄有新船加持，且持續打造節能船，面對海運新戰場可謂穩操勝券。

貨櫃海運業似乎成為投資人的避險聖地，關鍵在於貨櫃輪業者在地緣政治緊張之下，獲利反而轉佳。根據外電，以星航運Q2財報遠優於去年同期的虧損2.127億美元，營收也從一年前的13.1億美元成長至19.33億美元。全年調整後EBIT預估為14.5億~18.5億美元，遠高於先前預測的0~4億美元。以星在全球運力排名中還勝過陽明、萬海。

地緣政治導致運價高漲，但新船與節能船，已經成為各大航商搶攻全球貿易貨運的利器。其中，長榮、萬海考量長期競爭全面卡位新節能船商機，長榮海運動作最快選擇甲醇雙燃料船，市場推估最高將斥資台幣1,600多億元；萬海日前也宣布將斥資最高會達到台幣800億元，兩家公司都選擇進場訂造甲醇雙燃料船；陽明則是選擇LNG雙燃料船，預計斥資台幣300億元左右。

貨櫃三雄公布的7月營收全部寫下近22個月以來的新高，也就是疫情期間的高峰營收。