虎航7月EPS 0.86元 創高

台灣虎航（6757）因達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公布7月自結數，單月稅後純益為3.84億元，每股純益0.86元；法人推估，以7月的數字推算，應該是單月史上新高紀錄，8月還是載客旺季，也讓第3季獲利出現想像空間。

台灣虎航公告7月營收16.27億元，年增29%，稅後純益3.84億元，年增33%，每股純益0.86元。今年第2季營收39.68億元，年增37%，稅後純益6.72億元，年增100%，每股純益1.5元。

台灣虎航已向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市。台灣虎航董事長陳漢銘表示，這代表台灣虎航的營運卓越表現受到市場肯定，預計最快第4季上市掛牌。

台灣虎航開航十年，主要有兩大策略，業者指出，首先是專營亞洲區域航點，以4小時為最佳航程，精算旅客座位成本價值，多年來在Tigerair品牌經營下，獲得國內消費者認同，發揮平價航空的特色，成為國人、國際旅客的首選。

其次是擴大市場，台灣虎航有19條赴日航點，為主力營收來源，因此積極尋求日本策略夥伴，強化日本市場知名度，策略夥伴日本樂天在日本有1.02億名會員，有助建構強大消費生態圈。

此外，在機隊規劃上朝發揮航機高經濟效益性目標前進，選購單一且省油A320機型客機，2021年開始引進A320neo機型。