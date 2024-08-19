台灣虎航7月 EPS 0.86元 第3季出現想像空間

台灣虎航-創（6757）因股票波動太大，19日公布7月自結數，單月稅後純益為3.84億元，每股稅後純益為0.86元；法人推估，以7月的數字來推算，應該是單月史上新高記錄，8月還是載客旺季，也讓第3季獲利出現想像空間。

台灣虎航7月營收為16.27億元，年增29%，稅後純益為3.84億元，年增率33%，每股稅後純益0.86元。今年第2季營收為39.68億元，年增率為37%，稅後純益為6.72億元，年增率100%，每股稅後純益1.5元。

台灣虎航日前已向正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航董事長陳漢銘表示，這也代表台灣虎航的營運卓越表現受到市場高度肯定，預計最快第4季上市掛牌。

已經開航十年台灣虎航，專營亞洲區域航點，以4小時為最佳航程，精算旅客座位成本價值，多年來持續經營的Tigerair品牌，已獲得國內消費者的認同，平價航空的特色已完全發揮，成為國人、國際旅客便利性最高的首選。

台灣虎航現有機隊9架A320ceo、6架A320neo共計15架，每架機皆配置180座，單一艙等機齡5.7歲，明年還有新機會陸續加入進行汰舊換新，新機全部交機之後，機齡更降低到3.5歲。