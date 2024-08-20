鋼市體虛，豐興（2015）昨（19）日新盤價跌幅擴大，其中廢鋼每公噸降300元，加上日前先跌300元，合計三天累跌600元；另昨天鋼筋每公噸降400元，專案價再跌100元，等同一天大跌500元，成功吸引買氣收單2萬公噸。

法人分析，廢鋼、鋼筋等建築用鋼體系價格跌跌不休，短期仍將承壓，上市電爐廠豐興、威致、東鋼、海光需要時間沈澱。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情只跌不漲，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼跌至每公噸340美元，澳洲鐵礦砂自每公噸100.95美元跌至91.75美元。

昨天豐興業務會議拍板，國內廢鋼每公噸調降300元，加計上周六先調降300元，累計三天來廢鋼每公噸大跌600元，跌幅擴大到6%左右，有效降低原料成本。

此外，最值得注意是豐興昨天鋼筋新價每公噸跌400元，同時祭出優惠專案再降100元，等同豐興昨天將鋼筋一口氣跌價500元，與市場直球對決，並採限時限量接單，誘引買家出手，一天收單2萬公噸。

後續仍有多家接受戶詢單湧入，有鑑於鐵礦與廢鋼原料端軟弱無力，豐興保守應對接單不冒進，守住底線維持穩定的產銷結構。