鈺齊上半年每股賺3.62元

全球製鞋產業景氣回溫，戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（19）日公布第2季合併財報，單季稅後純益4.08億元，季增44.5%、年減34.3%，每股純益2.14元，獲利為近四季高點。鈺齊確認訂單已看到12月。

綜觀今年上半年營收及獲利表現，上半年合併營收66.24億元、年減31.5%，營業毛利12.10億元、營業利益5.19億元，稅後純益6.89億元、年減37%，每股純益3.62元。

鈺齊董事會並決議辦理現金增資及發行境內第六次無擔保轉換公司債。其中，現增案預計發行普通股1,000萬股，暫訂發行價格每股100元，預計募集10億元；至於發行境內無擔保轉換公司債，發行總面額10億元為上限。

鈺齊表示，此次現增及發行轉換公司債，主要用於償還銀行借款及充實營運資金，初估一年可節省約7,000萬元利息支出。

鈺齊指出，目前集團量產代工家數已達50家，其中，前三大占比逾四成，前十大占比逾八成。集團多品牌接單的營運策略不變，以迎接戶外運動休閒產業中長期正向發展態勢。

目前，鈺齊確認訂單已看到12月，隨著進入2024年秋冬鞋款出貨期，鈺齊營運將走出谷底，第3季營運持穩；2025年春夏鞋款也將於第4季陸續出貨，加上新產能持續開出，預期今年下半年到明年營運將加速好轉。

在訂單回溫，以及新客戶拉貨帶動下，鈺齊今年資本支出將翻倍15億至20億元，後續並計畫增聘人力以因應新廠開出，並持續進行客戶調配，將挹注長期營運動能持續向上。

值得注意的是，占地達26公頃的印尼廠已於今年4月動工，第一期廠預計明年第2季投產試作。鈺齊說，新廠不限品牌及鞋款，全區廠房全數完工後，每年可貢獻60億至70億元營收。