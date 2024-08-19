名軒3大案交屋助攻全年營運 今除息3.5元

麗寶建設集團旗下上市建商名軒（1442）布局軌道經濟有成，今年上半年獲利繳出亮眼成績單，19日除息3.5元，盤中最高一度攻上攻上70.3元，後收69.1元，漲幅2.37%，市場預期，下半年在交屋認列下，全年業績有望維持高檔。

名軒第2季稅後純益8.72億元、年增1,117％，每股稅後純益2.38元；今年上半年稅後純益13.96億元、年增525%，每股稅後純益3.81元。

名軒指出，今年業績主要來自總銷200億的淡海造鎮案「名軒海樂地」持續交屋認列入帳，該案已售五成以上，其餘還有已經完銷、總銷28億元的「台中新站」，而總銷16億元的桃園小檜溪「國王之森」已經完銷並於今年第1季開始入帳，下半年有望持續交屋認列。

名軒表示，淡水百億大案「名軒海樂地」於去年底完工後陸續交屋，明年淡江大橋即將完工，看好移居淡海熱潮持續，將會順利去化，並且穩定的帶動公司業績上攻。

推案方面，名軒今年下半年將會公開銷售苗栗後龍維真段案及高雄鳳山區福誠段，分別看好軌道經濟以及地上權熱度，苗栗後龍維真段案近年因半導體大廠將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下三樓地上15樓，以小坪數為主，總戶數453戶，總銷預估36億元。