富邦金（2881）賣跟買都5張…還獲利9000元！ 肥羊：股票一張不少短線價差就是爽
【股市爆料同學會．肥羊】
買富邦金，5張，90.1元，先前賣富邦金91.9元，賺9000元，累計中信金1239張，富邦金235.6張，國泰金246.7張，元大金243張；賣5張，買5張，股票一張不少，短線價差就是爽...
記得以前同學來雲林拜訪，我帶領他去醫師宿舍休息。
肥羊：你今晚就睡這一間房。
同學：怎麼只有一張床，這樣要如何擠下我們兩人呢，我打地舖好了！
肥羊：我睡另外一間房。
同學：這樣不就睡到你室友的房間嗎，真不好意思？
肥羊：這3間房，和前面擺電視的客廳，以及放冰箱的廚房，全部都是我一個人的宿舍...
同學：我咧，台大醫院的宿舍還上下舖耶，你竟然一個人就3房2廳！
肥羊：我就不懂你去台北當醫師做啥呢，住鄉下多愉快啊！
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言