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富邦金（2881）賣跟買都5張…還獲利9000元！ 肥羊：股票一張不少短線價差就是爽

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
富邦金控。富邦金／提供
富邦金控。富邦金／提供

股市爆料同學會．肥羊】

買富邦金，5張，90.1元，先前賣富邦金91.9元，賺9000元，累計中信金1239張，富邦金235.6張，國泰金246.7張，元大金243張；賣5張，買5張，股票一張不少，短線價差就是爽...

記得以前同學來雲林拜訪，我帶領他去醫師宿舍休息。

肥羊：你今晚就睡這一間房。
同學：怎麼只有一張床，這樣要如何擠下我們兩人呢，我打地舖好了！

肥羊：我睡另外一間房。
同學：這樣不就睡到你室友的房間嗎，真不好意思？

肥羊：這3間房，和前面擺電視的客廳，以及放冰箱的廚房，全部都是我一個人的宿舍...
同學：我咧，台大醫院的宿舍還上下舖耶，你竟然一個人就3房2廳！

肥羊：我就不懂你去台北當醫師做啥呢，住鄉下多愉快啊！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 價差

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