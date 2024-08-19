新營建飆股 這檔觀光股盤中一度逼近漲停

19日營建指數已連七紅，皇昌（2543）、怡華（1456）、昇陽（3266）等盤中上漲逾半根停板，而觀光族群中也出現「營建概念股」，南仁湖（5905）因搭上不動產開發題材，股價已連續飆漲四天，今盤中一度攻上漲停至21.6元，爆出超過3萬張大量。

三地集團旗下的南仁湖，主要經營高速公路服務站、海生館及小墾丁渡假村等客房、餐飲和商品銷售。

南仁湖近期搭上不動產開發題材，在高雄所推出的「艾美巨蛋」和「文化艾美」兩個住宅大樓建案順利完銷，總銷分別為9.6億元及6.6億元，預計明年第1季、第2季交屋認列，可大為挹注獲利表現，後續也將積極評估開發具潛力的不動產。

南仁湖經營的高雄鼓山魚市場（高雄農漁精品展售中心）也自去年12月15日起重新開張，另外，獲得委託經營權的台中海洋生態館，預估投入3.8億元進行內部展示裝修工程，明年第1季開幕，預期將推升營運動能。

南仁湖第二季營收2.5億元，但營業利益虧損0.37億元，每股稅後純益虧損0.04元，累計上半年每股虧損0.17元。