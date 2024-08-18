儒鴻目標價 喊到700元

紡織股王儒鴻（1476）15日法說會公布第2季每股稅後純益（EPS）達6.32元，為七季以來新高，優於法人預期。外資證券持續看好今年下半年起的展望，維持「買進」或「優於大盤」評等。野村證券更將目標價從682元調高到700元，為目前外資圈中最高價。

野村發布報告指出，儒鴻第2季獲利季增22%，年增25%；毛利率31.5%，季增2.1個百分點，主要來自於匯兌收益、原物料成本下滑、高毛利產品占比及生產效率提升；營業費用率為9.6%，主因薪資調整、紅利支出、出口費用增加等因素。

野村看好儒鴻今年下半年到明年展望，將今年預估EPS略微下調4%到23.55元，以反映營業費用增加，但對於2025及2026年展望不變。野村預估儒鴻2025年EPS為27.99元，給予26倍的本益比，高於2015年以來的歷史平均值24倍，目標價也跟著調高，維持「買進」評等。

摩根士丹利證券（大摩）對儒鴻重申675元目標價及「優於大盤」評等。大摩指出，儒鴻在法說會重申訂單符合預期進度、新客戶的貢獻度持續擴大。