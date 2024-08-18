亞德客 說明下半年業績

國內企業公布第2季財報後，本周多家公司陸續召開法說會，包括19日的新纖（1409）、21日望隼（4771）、及22日亞德客（1590），將分代表化纖、生醫及電機機械三大族群，透過法說會說明第2季營運表現及後市展望。其中最受矚目的，是氣動元件龍頭亞德客，主因自動化與機器人展即將登場。

亞德客本月22日受邀參加法說。今年前七月合併營收180.99億元、年增約5%，續創歷史同期新高。 該公司第2季單季稅後純益22.61億元、年增26.8%，創單季新高，每股稅後純益（EPS）11.31元；累計上半年EPS為20.45元，也創下同期新高。

展望下半年，亞德客不諱言，中國大陸市場仍有雜音，不過展望全年，電子設備、工具機及包裝機械等產業，未來幾季對氣動元件拉貨相對穩健，但在汽車製造、電池能源及照明等產業則有拉貨趨緩現象，其中，電池設備拉貨力道將較上半年放緩。亞德客強調，會透過強化產品組合等方式提升業績成長幅度。