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自行車市場開始回溫！法人上修美利達、巨大評等為「買進」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
今年大陸自行車市場的需求維持強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求仍顯強固，表現優於通勤產品。 情境示意圖／Ingimage
今年大陸自行車市場的需求維持強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求仍顯強固，表現優於通勤產品。 情境示意圖／Ingimage

美利達（9914）7月營收32.43億元，年增18.1%、月增1.2%，符合預期。巨大（9921）7月營收75.73億元，年增16.6%、月增6.7%，則是優於市場預期；市場法人指出，隨產業庫存調整即將告一段落，將有助於自行車雙雄後市營運，法人機構間也開始重新修正二者投資評等至「增加持股」或「買進」。

分析師指出，自行車雙雄的出貨維持強勁，主要受惠中國大陸市場的需求成長維持高速。自行車業的庫存去化持續進行中，目前中高階車款的庫存狀況已接近健康水準，大多僅剩中低價車款的庫存仍需去化。

而今年大陸自行車市場的需求維持強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求仍顯強固，表現優於通勤產品，可望支持大陸自行車市場2024年出貨維持高檔。預期台廠對歐美的外銷出貨也可望逐漸落底回升，目前持續觀察奧運帶動的運動風氣是否能讓自行車業全部的庫存調整在2024年底前結束。

預期今年台系自行車業者的營運可望落底回升，主要是大陸需求維持高檔、但歐美需求的回升速度較預期來得稍弱，目前法人機構間開始新一階段的修正評等，其中，美利達方面，部分機構基於SBC庫存改善、中國大陸營收成長持續，意味美利達獲利將如期在下半年重拾成長動能下，陸續上修評等至「增加持股」、「買進」。

巨大方面，在第2季財報表現亮眼，毛利率回升，本業獲利較去年同期增加，業績較前幾個季度明顯改善，考量歐美市場庫存調整將在本季回復正常，OE訂單亦將改善，而且中國大陸內銷繼續保持強勁，預期在今年下半年起，至明年公司將能處在復甦的道路上　預估今年、明年每股獲利（EPS）將來到9元、11.8元的水準下，也陸續上修評等至「增加持股」、「買進」。

巨大 營收 美利達 自行車 財報

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