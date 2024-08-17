中興電、華城 大摩按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具「電力設備產業」研究報告中預期，美國變壓器短缺問題，未來二年難以解決，按讚二大台系供應商中興電（1513）、華城，均給予「優於大盤」評等。這是外資圈首篇針對美台電力需求趨勢及對台廠影響釋出的報告。

AI大量應用、電網汰舊換新及綠能轉換等三因素，帶來龐大電力需求。大摩產業分析師施佩妤表示，多數投資人認為，美國變壓器短缺問題至少未來二年難以解決，原因有三：變壓器產品客製化規格複雜、材料和勞動力短缺仍未解決、未來電力需求越來越高。

施佩妤預計，基於電力需求持續上揚，預期今年美國變壓器平均銷售單價（ASP）將持續上升，加上國內強韌電網計畫帶動，將嘉惠相關台系電力設備廠商。

中興電因相對低估值、在台灣GIS行業中領先地位，獲得「優於大盤」評級，目標價227元；華城毛利擴張將延續至2025年，同樣獲「優於大盤」評等，目標價看1,035元；其他包括東元、亞力等雖未納入研究範圍，也都抱持正向觀點。

美國變壓器供需方面，市場需求目前處於初期階段，涵蓋從中壓到高壓（MV-HV），再到低壓（LV）分布式變壓器，美國變壓器平均售價在2022和2023年增幅最大，2024年仍有小幅上漲，毛利率也略擴大。

施佩妤指出，在美國總統大選前，預算和政策變動的可能性，引發市場對基礎設施和可再生能源項目延遲的擔憂。不過由於美國電力需求持續上升及電網韌性需求增強，對電力公司資本支出影響有限。

選後對進口產品徵收的關稅可能會影響利潤，但所有市場都受影響，其中綠能投資可能影響較大，但電網汰換和與AI相關電力需求仍將保持強勁。

台灣方面，電力需求增長趨勢同樣顯著。施佩妤表示，經濟部預測，至2028年因AI技術引發的電力需求預計將達224萬千瓦，是2023年的八倍。

AI 美國

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