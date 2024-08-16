晶華、寒舍搶攻月餅商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隨著中秋節即將來臨，送禮需求逐漸升溫，各大飯店與餐飲業者積極搶攻月餅商機，力圖在節慶檔期中提升營收表現。包括晶華（2707）、寒舍、漢來美食、乾杯皆推出禮盒搶市，看好檔期內將創造亮眼的業績，推升第3季營收表現。

晶華表示，集團旗下各飯店也已經開始進行月餅的銷售，初期鎖定國內各大企業福委會預購，9月開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰。晶華去年月餅銷售金額近5,000萬元，銷售盒數約4.5~5萬盒。此外，住房方面，旗下各酒店的中秋假期住房率已達六成以上、預計在9月初會突破八成。

寒舍表示，過往集團三節銷售主力的中秋節，今年銷售量目標更拉抬至2.7萬盒，目前銷售成績亮眼。宴會業務團隊亦將在9月於台北喜來登與台北寒舍艾美舉辦婚禮體驗日，提供新人主題化小桌數的方案需求，搶攻婚宴商機。餐飲部分也力邀國際米其林名廚、人氣知名烘焙品牌等快閃客座。

漢來美食表示，往年在中秋節前一月就熱銷完售的月餅禮盒，今年銷售量拉高到6.1萬盒，預計可為集團挹注約6,000萬元營收。

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