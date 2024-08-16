華夏看好PVC行情走穩

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

華夏（1305）昨（16）日召開法說會，該公司預期第3季末在印度雨季結束及美國降息激勵，能帶動氯乙烯（VCM）、聚氯乙烯（PVC）市場需求和行情逐步走穩。同時正關注印度標準局（BIS）是否於8月24日執行PVC進口認證新制，若新制上路對取得認證的華夏是一大鼓舞。

展望第3季，就供給面來看，中國大陸PVC在7、8月檢修量大，且行情受到電石及VCM成本居高支撐，社會庫存持續下降。

就需求面而言，大陸第2季製造業PMI呈現連三個月收縮，GDP及工業生產指數呈現下滑，惟官方持續內需刺激及房產去化方案，增強貨幣及利率政策及外銷加工業進入旺季，PVC內需可望改善，該公司預期第3季末在印度雨季結束及美國降息激勵，能帶動氯乙烯、聚氯乙烯市場需求和行情逐步走穩。

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