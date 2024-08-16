興富發躍今年台中購地王

台中市不動產開發公會發布最新統計數據，今年前八月上市櫃建商重壓逾240億元在台中獵地，其中興富發集團（2542）累計投入60.74億元登上「台中購地王」寶座，新美齊以52.63億元排名第二，排名第三的亞昕也斥資25.42億元購地。

不過，市場傳出，亞昕最近以每坪單價170萬元，購入水湳文商36地號2,219坪土地，交易總價達37.72億元，不過履約條件須等第二次通盤檢討解除高度限制，因此亞昕也尚未公告。

據了解，水湳經貿園區限高，市府可望在今年底解除，屆時亞昕累計購地金額將超過63億元，擠下興富發成為購地王。

根據統計，今年前八月上市櫃建商包括興富發、新美齊、亞昕、華固、國泰、大城地產、坤悅開發、皇普、達麗、遠雄、海悅及大陸等都重壓台中獵地，合計購地面積2萬3,405.8萬坪，投入資金達242.56億元。

台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，台中穩居全台第二大都會，加上近幾年包括台捷運綠線、台中國際會展中心、大巨蛋等建設不斷，又有中科持續擴建等磁吸效應，都大幅提高城市能見度，看好台中宜居城市發展，也讓建商獵地不手軟。

興富發集團今年購地鎖定七期，陸續購入西屯惠順段62地號、惠安段7地號合計近2,000坪土地，其中惠安段7地號土地以每坪350萬元高價購入。

新美齊則在南屯區及北屯區分別購入一筆土地，合計購地面積達1,983坪；亞昕購地主要鎖定北屯14期重劃區及豐原，合計購地面積逾6,600坪。

華固也加碼對台中布局，主要鎖定腹地充足、發展前景可期的北屯14期重劃區，累計投入24.32億元購入2,070坪土地。

欣陸日前也代子公司大陸建設公告，以單價84萬元、總價11.65億元進補台中市南屯13期重劃區1,387.3坪土地。大陸建設此次購地，也是首次進軍南台中房地產市場，公司規劃2025年後進場推案。