燁聯、唐榮9月報價有壓

碳鋼龍頭中鋼剛以跌盤開出9月盤價，目前市場轉向關注不鏽鋼市場區塊，由於亞洲不鏽鋼大咖供應商印尼青山跌價304系列熱軋產品每公噸30美元，國內兩大板材生產廠燁聯（9957）、唐榮9月報價面臨降價壓力。

市場人士指出，燁聯和唐榮的8月份盤價採議價方式進行。基本上，主力304系列熱冷軋產品跌價每公噸1,000元，雖價格調降，但因下游有回補庫存需求釋出，價位方面普遍有所堅持，使得先前業界彌漫著一股9月報價有望持平的氛圍，不過，現在恐生變。

主要關鍵在於亞洲不鏽鋼大咖供應商印尼青山無預警祭出降價策略，該業者面對中國大陸不鏽鋼現貨市場報價在7月中旬反轉向下的跌勢，以及對岸期貨行情同步疲軟，為穩住客戶信心，15日下午對外宣布304系列產品調降每公噸30美元，牌價約在每公噸2,230美元。

業者認為，在大廠跌價動作引領下，加上目前美國需求有所減弱，同時歐洲市場尚處於暑休、需求難有回溫情況，將讓燁聯、唐榮的9月報價往下修正壓力加大。

不過，市場也有不同聲音，包括烏克蘭突襲俄羅斯的後續發展，和美國9月降息可能性升高，均會牽動整體國際市場變化。