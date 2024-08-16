豐興廢鋼降價 鋼筋看跌

國際廢鋼報價走跌下，豐興（2015）盤中變盤，昨（16）日宣布調降廢鋼收價每公噸300元，下周鋼筋新盤價看跌，恐有同幅度的跌價空間，包括東鋼、海光和威致等也勢必跟進。不過，法人看好國內重大公共工程和電子廠房擴建正啟動，有助後市需求。

據了解，豐興8月5日一度啟動鋼筋和廢鋼收購價雙跌動作，各降價每公噸400和300元，本周則分別持平，鋼筋牌價定於每公噸1.89萬元，廢鋼收購價為每公噸1萬元。至於鋼筋市場流通行情處於每公噸1.8萬至1.83萬元區間。

而從原料面來看，上周開始國際廢鋼市場出現明顯變化，進入本周跌勢加大，美國貨櫃廢鋼進口報價目前跌於每公噸340美元左右，促使豐興在昨日通知旗下廢鋼供應商自今（17）日起調降收購價格，跌價每公噸300元。

至於觀察鋼筋市場變化，受到先前颱風凱米侵襲台灣，接續全台雨勢持續的牽動，使得各工地進度延遲，導致接單乏善可陳，現階段，從北到南的各鋼廠的庫存逐漸墊高，面降價價壓力針對廢鋼走勢，市場依此估算，豐興下周鋼筋新盤起碼將有同幅度每公噸300元的降價空間。至於其他電爐廠如東鋼、海光和威致也勢必跟進。

展望後市，業者認為，未來只要廢鋼市場有個風吹草動，或是盤商及工地客戶庫存去化加速，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新波攻勢。

法人並指出，國內重大公共工程包括台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定。