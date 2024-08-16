東元拓版圖 推動併購

東元（1504）昨（16）日召開法說會，董事長利明献表示，將推動東元的併購、股權投資，初步規劃八個潛在投資項目，要在短期內取得進入新業務或搶攻潛力市場，例如北美及東南亞地區，將以透過併購快速進入變頻器市場，或進入北美及台灣變壓器市場，預計未來會有相對大規模資本支出。

利明献昨日參加上任後首場法說會，強調透過併購產生的營收效益會非常顯著，希望在一年內透過併購，強化虛擬電廠投資、電氣化、充電樁等業務，會跟顧問公司合作或是併購技術能力強的公司。

法人提問潛在併購標的，利明献表示，國內外都有，希望透過併購能產生的效益至少要有2.5-3倍以上的營收，目標在任期內把東元營運推向高峰。

東元過去一年資本支出約12億-15億元，預計今年跟過去規模相當，但未來將會再增加，主要是未來新的業務計畫，會有大規模人員、資本支出，投資併購需求大幅度提升。

資本支出部分主要包括兩部分，第一，為強化核心馬達商品製程及全球報價系統以確保長期競爭力。第二，為拓展前述新業務及搶攻高潛力市場所需要的其他資本支出。

利明献表示，短期一定要採取的措施，透過併購發展重電、基礎建設、變頻器，進入北美、台灣變壓器，強化北美、東南亞市場，建立一個客戶為中心導向，由原本單一產品銷售，轉型為全方位解決方案提供者。

東元總經理范炘表示，本季三大事業群之中，機電事業群占營收比重會提升，毛利率可望獲得改善，智慧能源目前未執行的工程及設備在手訂單近240億元，智慧生活事業群銷售成長。

法人提問目前大小馬達訂單出貨比（B／B ratio），總經理范炘表示，目前都在1或1以上，看好在原物料價格趨穩及海運成本下滑，機電事業群第3季營收占比也會提升之下，預期東元第3季毛利率可望成長。