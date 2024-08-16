京城銀法說會／維持穩健成長 上半年淨收益增長12%

京城銀行（2809） 於今天舉辦2024年上半年法人說明會。2024年上半年京城銀稅後純益為32.4億元，累計每股稅後純益（EPS）為2.91元，整體獲利表現較去年同期成長，稅後純益成長比率達38%，EPS成長比率達37%。

京城銀表示，2024上半年受惠於主要國家通膨持續改善、全球終端需求回升以及AI人工智慧熱潮發酵，全球景氣逐漸獲得好轉。國內方面，在民間消費動能延續、半導體業者擴產意願增強、傳產業外銷回穩下，經濟表現展現其韌性，主計總處概估今年上半年經濟成長率為5.81%，全年經濟成長率預估為3.91%，並有機會維持穩定增長態勢。展望下半年，美國大選、利率環境的變動以及地緣政治風險仍是影響全球政經發展的關鍵因素，這些因素亦將牽動臺灣貿易與投資表現，值得持續關注與審慎看待。京城銀受益於授信業務收益的提振、營業費用控制得宜，2024年上半年淨收益為55.76億元，較去年同期增加12%。

在授信業務部分，2024上半年京城銀放款總額新台幣2,271億元，授信相關手續費收益10.54億元，淨利差(NIM)及存放利差均較去年同期增長，分別來到1.64%與2.01%，整體利息淨收益為29.52億元，較去年同期增加4%。展望下半年，京城銀將專注於授信業務動能與利差的提升、核心存款的強化、資金成本的控管，以及資產品質的維持。2024年上半年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率7,618%、放款覆蓋率1.69%，均保持一貫優質水準。

京城銀將「永續」視為企業經營的目標與在社會中應擔任的角色，透過各項金融核心業務，發揮自身影響力。今年更將公平待客與普惠金融列為重點推動項目，藉由擴大公平待客範疇、舉辦金融友善體驗課程、推廣數位及防詐知識、導入AI提升識詐與阻詐精準度等，讓京城銀的每一位客戶都受到妥適的照顧與服務。