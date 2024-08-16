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富邦金（2881）填息了！ 老牛：7月稅後淨利創下單月歷史新高

聯合新聞網／ 股海老牛
富邦金今日盤中大漲逾3%。圖/富邦金控提供
富邦金今日盤中大漲逾3%。圖/富邦金控提供

富邦金（2881）填息

富邦金7月稅後淨利為267.4億元，創下單月歷史新高；累計獲利為1078億元，不僅超越去年同期數據，同樣也創歷史同期新高。

富邦金給出漂亮的成績單，這是讓老牛非常意外的，只可惜老牛只有吃到魚頭、魚身；大大的魚尾就沒吃到了，真的有點可惜。

主要來自富邦人壽單月的投資收益、股息收入、利息收入挹注，單月稅後淨利206.2億元，同樣寫下單月新高紀錄；而台北富邦銀行單月稅後淨利為33億元，做好輔助角色，讓整體金控吃下定心丸。

截至七月為止，富邦金累計EPS共賺8元，今年還有5個月的衝刺期，今年要拚1個股本，甚至超越2021年12.49元紀錄，確實很有機會的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 填息

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