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賣中信金、富邦金、國泰金、元大金…獲利10.25萬！ 肥羊：這次抄底欠佳賺得少但沒損失
【股市爆料同學會．肥羊】
賣
中信金，10張，34.85元；
富邦金，10張，91.9元；
國泰金，5張，62.7元；
元大金，10張，32.05元。
先前買中信金33.95元；富邦金84.8元；國泰金61.2元；元大金，31.3元，賺10.25萬元。
累計中信金1239張，富邦金230.6張，國泰金246.7張，元大金243張，勉強夠支付這個月的利息5萬元，剩下的5萬元拿來請護士吃飯。
記得8月5日的時候，有人批評本肥羊衝太快，才會硬吃下一天750萬的損失，就當他說的話都正確，請問我的損失呢，還不都賺回來了，損失到底在哪裡呢？
抄底這玩意，眼光神準就賺得多，像肥羊這樣眼光欠佳，就賺得少，抄底就只有賺多跟賺少的差別，怎麼可能會有損失呢，真正會在抄底受到損失的人，就是那群每天在旁邊看戲的人。
別人抄底時機誤差一個星期，就說技術真遜，活像他自己每次都買在最低點，連一天的誤差都沒有，像這種人，就算股市漲到10萬點，他也是連一塊錢都賺不到，因為他根本就不敢買啊！
遠離那群只會每天笑別人技術欠佳，自己卻三小都不做的垃X，這才是炒股成功唯一的道路，新書預計8.26上市，目前還沒開放預購，請大家努力支持，給不坑粉絲錢的清廉網紅，一個機會。
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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