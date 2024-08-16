預售屋買氣強強滾 營建股續強！達麗強鎖漲停

美股四大指數繼續反彈大漲，帶動台股盤中上揚逾400點，加上房屋預售市場火熱，營建股持續上攻，達麗（6177）爆量拉出第二根漲停至71.7元，聯上發（2537）也亮燈漲至25.45元，上曜（1316）、華固（2548）、興富發（2542）等上漲逾半根停板。

住展雜誌15日公布最新房市風向球，7月風向球從綠燈轉為熱絡的黃紅燈，統計今年3月、5月、7月都出現黃紅燈，創下統計以來的新紀錄。

在供給面上，7月預售推案量看齊3月329檔期，推案量逾1,200億元，較6月增300多億元，相對之下，新成屋戶數維持低檔，推出不到200戶。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，因為當前新成屋房價高，已不大適用新青安方案，搭不上順風車， 7月正式上路的新版囤房稅也讓這類產品衍生風險。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，平均成交組數每週約3.7組，較上半年略修，主因上半年買氣旺盛，導致出現快速結案的情形。

因房市熱絡，建商也積極回補土地庫存，看好台中未來房市發展，7月以來包括新美齊（2442）、興富發、達麗、亞昕（5213）、海悅（2348）、華固、大陸等上市櫃建商或開發商在台中「掃地」逾1.5萬坪，投入資金逼近200億元，七期、機捷、14期、13期、豐原等地都是建商鎖定標的。

達麗第2季稅後純益3.47億元，每股純益0.81元。今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元；看好台中未來房市發展，達麗也斥資5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元。

達麗這兩天股價強勢表態，今再度攻上漲停板，漲停排隊買單近萬張。聯上發也一度衝上漲停板至25.45元，鼎固-KY（2923）、興富發、富華新、上曜上漲7~8%。