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機器人概念股續揚 羅昇盤中觸漲停、穎漢漲逾9%

中央社／ 台北16日電

台股今天跟隨美股上揚，加權指數早盤勁揚近400點，由於下週將舉辦2024台灣機器人與智慧自動化展，為機器人概念股帶來題材，羅昇盤中觸漲停161.5元後打開，漲幅維持在3%以上，穎漢盤中最高85.6元，大漲逾9%。

獲得輝達（NVIDIA）認證的機器視覺供應商所羅門早盤最高171元，漲幅超過4%，廣明、凌華、穎漢皆上漲超過3%。

台灣機器人與智慧自動化展將於8月21日至24日舉行，隨著人工智慧（AI）技術的快速進步，現場將展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人，包括機械手臂、協作型機器人、工業電腦、AI應用與系統整合方案等。

羅昇與母公司友通今年6月共同宣布投資捆包機業者怡進工業，打造智慧包裝堆棧解決方案，整合機器視覺發展高速檢測，達成生產履歷數位化、即時監控和調整，提高效率並降低人為錯誤的風險。

凌華聚焦AI智慧製造、自主移動機器人、綠能3大主題，在下週舉辦的自動化展展出電動車充電樁管理、廠務能源管理、企業碳盤查管理及機器人物料搬運系統等解決方案。

AI 機器人

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