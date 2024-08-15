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東元聚焦高毛利、重電業務

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
利明献談話重點 圖／經濟日報提供
利明献談話重點 圖／經濟日報提供

東元（1504）董事長利明献昨（15）日指出，東元在既有基礎上，將聚焦高毛利產品、重電等具高潛力發展的業務，並提出四大策略方向，未來會高度重視北美、東南亞市場，要將營運推向高峰。

東元今年股東會全面改選，利明献出任董座，昨天是上任後首次公開對外說明。他提出發展電氣化、綠色能源、節能減碳、強化重點區域發展四大策略，並強調未來三年營運不會低於近三年的表現。東元將於今天舉行法說會，說明第2季營運概況及展望。

利明献指出，在高潛力業務方面，鎖定電氣化解決方案、綠色能源產品、節能減碳產品，將轉型為工業電氣化整合商，推展可移動式預裝電氣平台、預裝式電氣間商機，並擴大電巴、電動商用車動力系統和充電設備市場占有率，進入船舶電推供應鏈，也將搶進軍變頻器和變壓器等重電領域。

他說，東元也會投入氫能項目，包括燃料電池應用、加氫站工程等，將參與虛擬電廠投資及售電業務。在區域發展上，深耕北美市場及強化東南亞新團隊。

利明献說，將以管理效率及經營績效等重新評估集團架構。

東元 東南亞 減碳

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