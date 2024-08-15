慶豐富 搶永續、智慧商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（15）日召開法說，總經理許竣然宣布，公司下半年將持續推出環保及智能窗簾等多項新產品，搶攻永續與智慧概念商機。慶豐富上半年由虧轉盈，預期下半年營運將穩健向上。

目前已知，遙控式窗簾預計10月上市，12月擴增產品線；可利用手機APP遙控的智能控制式窗簾，也訂明年1月上市，智能窗簾占營收的比重，將由今年的3%，到明年增至5%。環保材質的永續窗簾預計下半年推出，明年向上挑戰45%占比。

慶豐富上半年合併營收24.06億元、年增24.2%，稅後純益1.84億元，較去年同期繳出虧轉盈佳績，每股稅後純益1.06元，並賺贏去年全年的0.6元。

慶豐富7月合併營收5.29億元，月增10.6%、年增15.1%，為歷年同期次高；累計前七月合併營收29.36億元、年增22.4%。

營收 環保

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