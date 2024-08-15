慶豐富 搶永續、智慧商機
居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（15）日召開法說，總經理許竣然宣布，公司下半年將持續推出環保及智能窗簾等多項新產品，搶攻永續與智慧概念商機。慶豐富上半年由虧轉盈，預期下半年營運將穩健向上。
目前已知，遙控式窗簾預計10月上市，12月擴增產品線；可利用手機APP遙控的智能控制式窗簾，也訂明年1月上市，智能窗簾占營收的比重，將由今年的3%，到明年增至5%。環保材質的永續窗簾預計下半年推出，明年向上挑戰45%占比。
慶豐富上半年合併營收24.06億元、年增24.2%，稅後純益1.84億元，較去年同期繳出虧轉盈佳績，每股稅後純益1.06元，並賺贏去年全年的0.6元。
慶豐富7月合併營收5.29億元，月增10.6%、年增15.1%，為歷年同期次高；累計前七月合併營收29.36億元、年增22.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言